BayCurrent Consulting,Inc: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BayCurrent Consulting,Inc lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 70,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 59,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

BayCurrent Consulting,Inc hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at