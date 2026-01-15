BayCurrent Consulting,Inc legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BayCurrent Consulting,Inc hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 58,04 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BayCurrent Consulting,Inc noch ein Gewinn pro Aktie von 51,51 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat BayCurrent Consulting,Inc mit einem Umsatz von insgesamt 37,47 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at