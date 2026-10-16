BayCurrent Consulting,Inc stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BayCurrent Consulting,Inc hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 77,64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BayCurrent Consulting,Inc noch ein Gewinn pro Aktie von 54,12 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 48,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 41,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at