16.04.2026 06:31:29

BayCurrent Consulting,Inc: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BayCurrent Consulting,Inc äußerte sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 77,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 62,85 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat BayCurrent Consulting,Inc 42,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 249,16 JPY. Im Vorjahr waren 202,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat BayCurrent Consulting,Inc 148,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 116,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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