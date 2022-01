Bayer: Aufspaltung gefordert

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Bayer -Aktie hat seit Anfang Dezember trotz der schwelenden Glyphosat-Problematik rund 18 Prozent zulegen können. Zuletzt bekam der DAX-Titel durch die Einführung neuer Produkte und optimistische Analystenstimmen weiteren Auftrieb. Nun bringen die Aktionäre erneut ein bekanntes Thema auf den Tisch.Einige Bayer-Aktionäre drängen den Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Winkeljohann dazu, eine Aufspaltung des Unternehmens zu unterstützen, berichtet das Manager Magazin, ohne zu sagen, woher die Information stammt. Die Bayer-Pressestelle kann den Bericht auf Anfrage von Bloomberg News nicht sofort kommentieren.Das Thema ist in den vergangenen Monaten immer wieder hochgekocht. Doch sowohl Winkeljohann als auch Bayer-Boss Werner Baumann hatten derartigen Fantasien stets eine Absage erteilt.Hintergrund: Ein Katalysator des Pharma-und Agrarkonzerns wäre aus Sicht von Investoren und Analysten, wenn etwa die gut laufende Agrar-Sparte vom Rest getrennt wird. Und die Börse honoriert Aufspaltungen, wie die Beispiel Siemens und Daimler zeigen.Auch ein Blick über den Atlantik könnte inspirierend wirken. Die US-Player Johnson & Johnson und General Electric haben sich Ende vergangenen Jahres dazu entschieden, ihre jeweiligen Geschäftsbereiche in eigenständigen (börsennotierten) Unternehmen aufgehen zu lassen.Die Bayer-Aktie gewinnt am Donnerstag rund 0,4 Prozent und notiert bei 52,31 Euro.