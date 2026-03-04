Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
04.03.2026 08:59:00
Bayer: Glyphosat-Rechtsstreit zieht Konzern in Verlustzone
Bayer verzeichnet 2025 einen Verlust von 3,6 Milliarden Euro. Die Glyphosat-Klagen in den USA belasten den Konzern schwer. Ein jüngst erzielter Vergleich soll jetzt die Risiken mindern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
04.03.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Bayer dämmen Minus ein nach Entscheid zu Glyphosat-Vergleich (dpa-AFX)
|
04.03.26
|WDH/ROUNDUP 3: Bayer erwartet stabilen Gewinn - Glyphosat-Unsicherheit bleibt (dpa-AFX)
|
04.03.26
|ROUNDUP 3: Bayer erwartet 2026 stabilen Gewinn - Glyphosat-Unsicherheit bleibt (dpa-AFX)
|
04.03.26