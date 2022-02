Bayer: Gute News aus den USA - Aktie steigt auf Hoch seit Mai 2021

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von Bayer kann am heutigen Donnerstag kräftig zulegen. Mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 54,70 Euro ist sie hinter Siemens derzeit der zweitstärkste Wert des Tages im DAX. Dabei beflügelt auch die Nachricht, dass Bayer für ein Produkt den Fast-Track-Status in den USA erlangen konnte. Aber auch charttechnisch hat sich das Bild bei Bayer zuletzt gebessert.Bayer hat heute bekannt gegeben, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) seinem Prüfpräparat Asundexian (BAY2433334) den Fast-Track-Status für den potentiellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall erteilt hat.Asundexian ist ein oraler Hemmer des Blutgerinnungsfaktor XIa (FXIa), den Bayer für den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall sowie für zwei weitere Anwendungsgebiete, Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) sowie kürzlich aufgetretenem Herzinfarkt, entwickelt. Asundexian befindet sich derzeit in allen drei Indikationen in klinischen Studien der Phase 2 entweder als eigenständige Therapie oder in Kombination mit einer Thrombozytenaggregationshemmung, heißt es in einer Mitteilung von Bayer. Es wird angenommen, dass die Hemmung von FXIa durch Asundexian einen Schutz vor thromboembolischen Ereignissen bietet, ohne das Blutungsrisiko zu erhöhen.Der Fast-Track-Status soll die Entwicklung sowie die Überprüfung von Arzneimittelkandidaten erleichtern und beschleunigen, um schwere Erkrankungen behandeln und ungedeckten medizinischen Bedarf decken zu können. Ziel des Programms ist es, Patienten wichtige neue Therapeutika früher zur Verfügung zu stellen, so Bayer weiter.(Mit Material von dpa-AFX)