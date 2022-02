Bayer: Hartnäckiger Widerstand

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns hat die letzten Wochen einiges an Boden gut gemacht. Der Sprung über mehrere Chartmarken hat die Bullen so sehr angetrieben, dass die Aktie mittlerweile wieder auf dem Stand von Juni 2021 notiert. Doch nun sieht es so aus, als ob sie sich die Zähne an einer besonderen Marke ausbeißt.In ihrer kurzfristigen Aufwärtsbewegung marschierte die Bayer -Aktie über die 50-, 100- und 200-Tage-Linie nach oben. Die 54-Euro-Marke aber gebot ihr schließlich Einhalt. Sie ist von besonderer Bedeutung, da dort neben einem altbewährten Widerstand auch die obere Begrenzung des langfristigen Abwärtskanals liegt. Der Rücksetzer der letzten Tage aber deutet darauf hin, dass die Aktie erneut an dieser Hürde abprallt. Es ist nun nicht auszuschließen, dass es zu einem erneuten Test der 200-Tage-Linie bei 49,64 Euro kommt.