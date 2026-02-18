Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
18.02.2026 04:11:20
Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
German chemical giant Bayer and cancer patient attorneys have agreed to a proposed $7.25 billion settlement over lawsuits claiming that glyphosate in its Roundup weedkiller causes cancer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
