Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
22.02.2026 16:59:28
Bayer agrees to pay billions to settle Roundup lawsuits
German chemical giant Bayer and cancer patient attorneys have agreed to a proposed $7.25 billion settlement over lawsuits claiming that glyphosate in its Roundup weedkiller causes cancer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Analysen zu Bayer
