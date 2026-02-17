Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
17.02.2026 18:01:15
Bayer aims to settle Roundup claims over alleged cancer links for $7.25bn
Move is an attempt to resolve litigation over product’s alleged cancer linksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Bayer
|
17.02.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.034 Pkt - Bayer behauptet (Dow Jones)
|
17.02.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 25.034 Pkt - Bayer ggf weitere Info...... (Dow Jones)
|
17.02.26
|ROUNDUP/Bayer: Milliardenvergleich in US-Rechtsstreitigkeiten zu Glyphosat (dpa-AFX)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
17.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Bayer mit Kurssprung - Sammelvergleich in US-Krebsklagen (dpa-AFX)
|
17.02.26
|Bayer schließt Milliardenvergleich zu Glyphosat-Klagen - Aktie steigt (Spiegel Online)
|
17.02.26
|Bayer aims to settle Roundup claims over alleged cancer links for $7.25bn (Financial Times)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)