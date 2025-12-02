Bayer-Aktie-[Analyse]: Barclays Capital bewertet mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Charles Pitman-King bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung dazu, dass der "oberste Anwalt" der US-Regierung dem Supreme Court dazu rät, ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung anzunehmen. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für den Chemie- und Pharmakonzern. Sollte das höchste US-Gericht dem folgen, wäre dies von Vorteil für die Strategie, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Eine endgültige Entscheidung erwartet er bis spätestens im Juni 2026.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Bayer-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Bayer konnte um 16:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 12,4 Prozent auf 34,24 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 12,37 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 8 328 754 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 78,1 Prozent nach oben. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025 von Bayer wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT



