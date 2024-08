Bayer-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Auch wenn der Agrar- und Pharmakonzern die Erwartungen leicht übertroffen habe, seien die grundlegenden Resultate eher schwach ausgefallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei habe vor allem das Agrargeschäft enttäuscht. Die bestätigten Jahresziele seien zwar positiv, aber die Wechselkursentwicklung sei für Bayer in die falsche Richtung gelaufen. Leichte Senkungen der Konsensschätzungen seien daher nach wie vor möglich.

Um 11:33 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 26,84 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 8,05 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 435 371 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 19,9 Prozent nach unten. Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

