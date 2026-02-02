Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie im Blick
|
02.02.2026 10:19:51
Bayer-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 42,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Analyst James Quigley sieht vor der höchstrichterlichen US-Entscheidung eines Glyphosat-Rechtsstreits ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Er sieht die Leverkusener kurz davor, das Thema endlich vom Tisch zu bekommen. Daneben besserten sich die Aussichten im Pharmabereich.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:03 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 44,27 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 23,11 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 352 337 Bayer-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 19,6 Prozent. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Bayer am 25.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 22:04 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Bayer
|09:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
