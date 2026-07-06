Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Einstufung im Blick 06.07.2026 09:18:09

Bayer-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Bayer-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Bayer-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 55 auf 62,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley verschob am Montag seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft, reduzierte den Abschlag auf das Pharmageschäft und senkte seine Schätzungen für die Kapitalkosten aufgrund gesunkener Risiken aus den Rechtsstreitigkeiten der Leverkusener. Hinsichtlich der Quartalsergebnisse erwartet der Experte keine größeren Überraschungen. Nach dem Glyphosat-Thema dürfte sich der Fokus der Anleger zunehmend auf eine mögliche Konzernaufspaltung richten - und eine Reduzierung des Bewertungsabschlags.

Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Um 09:01 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,60 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,60 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. 172 412 Bayer-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 45,2 Prozent. Bayer dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 04.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 02:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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