Bayer-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal von 46 auf 48,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten passte am Donnerstag seine Prognosen an, die am unteren Ende der diesjährigen Unternehmens-Zielspanne blieben. Seinen Fokus legt der Experte nun auf die Unterzeichnung des Vergleichsverfahrens im Glyphosat-Rechtsstreit. Von einer Aufspaltung des Konzerns geht er vorerst nicht aus.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Bayer-Aktie zur Zeit der Analyse

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:27 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 54,10 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 10,35 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 989 936 Bayer-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 46,6 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.