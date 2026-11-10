Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Asundexian
|
10.11.2026 07:35:40
Bayer-Aktie: Asundexian darf in den USA auf den Markt
Die US-Gesundheitsbehörde FDA ließ das Medikament bei Erwachsenen nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder einem Hochrisiko-transitorisch ischämischen Anfall zur Verringerung des Schlaganfallrisikos zu. Vor zwei Wochen hatte China als erstes Land weltweit eine solche Zulassung für Asundexian ausgegeben.
Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache sowie die dritthäufigste Ursache für Tod und Behinderung zusammen. In den USA ist die schlaganfallbedingte Sterblichkeit zwischen 1990 und 2021 um 16 Prozent gestiegen.
Asundexian (Markenname: Sunharbo) ist das weltweit erste Mittel aus der neuen Klasse der FXIa-Hemmer, deren Blutungsrisiko gegenüber den bisher am Markt verfügbaren Blutverdünnern deutlich geringer ist.
2023 hatte Bayer mit Asundexian einen Rückschlag erlitten, als der Wirkstoff sich bei Patienten mit Vorhofflimmern im Vergleich mit anderen Medikamenten als zu wenig wirksam erwies.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
|
04.11.26
|Grünes Licht aus China für Sevabertinib: Bayer-Aktie gefragt (Dow Jones)
|
03.11.26
|Bayer-Aktie klettert: Unerwarteter Gewinnsprung im Pharmageschäft sorgt für Auftrieb (Dow Jones)
|
02.11.26
|Ausblick: Bayer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|Bayer-Aktie profitiert von Zulassung: Asundexian könnte Milliarden einbringen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Bayer legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|Bayer steckt Milliardensumme in neues US-Werk - das bedeutet der Schritt für die Aktie (Dow Jones)
|
30.09.26
|Bayer-Aktie höher: Lemiretprocel in USA und EU als Orphan Drug eingestuft (Dow Jones)
|
24.09.26
|Bayer-Aktie stabil: Pharmariese nimmt frisches Geld über Hybridanleihe ein (finanzen.at)
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Bayer AG (spons. ADRs)
|14,10
|0,00%