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Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Aktuelle Analyse im Blick 16.03.2026 14:58:47

Bayer-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight

Bayer-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight

Diese Empfehlung gibt Barclays Capital für die Bayer-Aktie aus.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studienergebnissen zum Medikament Kerendia mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Neue Markteinführungen seien weiterhin auf Kurs, um die Einbußen bei den Kassenschlagern Xarelto sowie Eylea in diesem Geschäftsjahr weitgehend auszugleichen, schrieb Charles Pitman-King am Montag. Er verwies dabei neben Kerendia auch auf die Medikamente Beyonttra und Lynkuet. Ab 2027 sollten sie dann wieder ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich möglich machen. Dies unterstreiche die verbesserte Qualität des Medizinportfolios.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:42 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 40,32 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 19,05 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 585 492 Stück gehandelt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 8,9 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.05.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 09:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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