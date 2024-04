Bayer-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Pharma- und Agrarchemiekonzerns habe sie kleinere Anpassungen an ihrem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Änderungen führten dazu, dass ihre Gewinnprognose (EPS) für 2024 nun am unteren Ende der Zielspanne des Unternehmens liegt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Bayer-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Bayer-Aktie notierte um 13:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 26,73 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 4,77 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2 211 166 Bayer-Aktien. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2024 20,5 Prozent ein. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2024 wird Bayer voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 02:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.