Bayer-Aktie: Bayer erklärt Christine Roth zur Chefin der Sparte Oncology

Bayer beruft Christine Roth zum 1. März 2022 in die Leitung der strategischen Geschäftseinheit Oncology in der Division Pharmaceuticals.

Sie berichtet an Bayer -Vorstandsmitglied Stefan Oelrich, wie der Konzern mitteilte. Sie wird ferner Mitglied im Executive Committee der Division Pharmaceuticals und ihren Sitz in Whippany, New Jersey, USA haben. Sie wechselt zu Bayer vom Unternehmen Glaxosmithkline, bei dem sie für den Bereich Global Oncology Therapy Area verantwortlich war.

Bei Bayer folgt Roth auf Robert LaCaze, der das Unternehmen verlassen wird, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden.

