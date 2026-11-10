Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Bewertung im Blick 10.11.2026 10:22:48

Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Bayer-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte unterzogen.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Nachgang der soliden Quartalszahlen hob Analystin Virginie Boucher-Ferte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2027 und 2028 an, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb.

Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Bayer-Aktie konnte um 10:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 56,82 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 14,40 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 543 018 Bayer-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 54,0 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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