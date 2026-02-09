Bayer Aktie

Bayer-Analyse im Blick 09.02.2026 13:37:49

Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Bayer-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst James Quigley.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Leverkusener sähen Asundexian als möglicherweise lebenslange Medikation, schrieb James Quigley am Montag nach einer Online-Investorenkonferenz zur Präsentation des Gerinnungshemmers auf der Internationalen Schlaganfall-Konferenz (ISC). Das Management sei optimistisch, dass der Spitzenumsatz eine Milliarde Euro übertreffen könnte - abhängig von Preisen und Versicherungsabdeckung. Quigley sieht für Asundexian Spielraum bis rund 3 Milliarden Euro bei im Schnitt zwölfmonatiger Behandlungsdauer. Falle sie länger aus, sei auch noch mehr drin, so der Experte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:21 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 45,91 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,72 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 934 607 Bayer-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 24,0 Prozent aufwärts. Bayer dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

