Bayer-Aktie dennoch freundlich: Morgan Stanley stuft Bayer auf 'Equal-weight' ab

Analyst James Quigley und sein Kollege Mark Purcell rechnen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit einer Rotation der Anleger von defensiven in zyklische und wachstumsträchtige Pharma-Aktien. Vor allem dürften Anleger verstärkt Unternehmen mit höher Abhängigkeit vom Life-Science-Geschäft favorisieren, so ihre These. Unter diesen Umständen wurde das Votum für Bayer gesenkt.

Die Bayer-Aktie klettert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise um 0,44 Prozent auf 49,99 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023

