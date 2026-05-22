Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Herzinsuffizienz
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22.05.2026 17:54:00
Bayer-Aktie dennoch leichter: Zusätzliche Zulassung für Kerendia im Reich der Mitte
Chinas Arzneimittelbehörde NMPA gab den Wirkstoff Finerenon zur Behandlung von Erwachsenen mit Herzinsuffizienz und einer linksventrikulären Auswurfleistung von mindestens 40 Prozent frei, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte.
Von den 13 Millionen Chinesen, die an Herzinsuffizienz leiden, ist Kerendia damit für etwa 60 Prozent eine Option, wie aus der Bayer-Mitteilung hervorgeht.
Kerendia ist in dieser Indikation in den USA, der EU und Japan zugelassen. Darüber hinaus wird es zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen verschrieben.
Via XETRA notierte die Bayer-Aktie letztlich 1,03 Prozent tiefer bei 38,51 Euro.
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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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