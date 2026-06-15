Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Zulassung für die USA
|
15.06.2026 11:29:00
Bayer-Aktie dennoch schwächer: US-Zulassung für neues MRT-Kontrastmittel
Die Gesundheitsbehörde FDA erlaubte den Einsatz zur Erkennung und Darstellung von Läsionen mit abnormaler Gefäßversorgung im zentralen Nervensystem sowie in Körperregionen außerhalb bei allen Patienten, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit. Das Kontrastmittel, des unter dem Namen Ambelvist vermarktet wird, kommt mit 60 Prozent weniger Gadolinium verglichen mit Standard-Kontrastmitteln aus.
Ambelvist ist seit März bereits in Japan zugelassen.
Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,25 Prozent tiefer bei 36,10 Euro.
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