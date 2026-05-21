Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Vorrangige Prüfung
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21.05.2026 09:41:00
Bayer-Aktie dennoch tiefer: US-Behörde beschleunigt Zulassungsverfahren für Bayer-Wirkstoff
Die FDA habe der Arznei für diese Indikation den Status einer vorrangigen Prüfung ("Priority Review") gegeben, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern jetzt mit. Damit kann das Prüfverfahren binnen von 6 Monaten abgeschlossen werden und nicht wie üblich in 10 Monaten.
Der Wirkstoff, den Bayer überwiegend unter dem Namen Kerendia vermarktet, ist bereits in vielen Ländern für die Behandlung der chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen zugelassen.
Auf XETRA verlieren Bayer-Aktien dennoch zeitweise 1,05 Prozent auf 38,82 Euro.
DOW JONES
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