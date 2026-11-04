Bayer-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat sich das Bayer-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Dank starker Zahlen der Pharmasparte hätten die Leverkusener die Erwartungen übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rechtsstreitigkeiten rund um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat entwickelten sich derweil vorteilhaft.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 53,20 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 12,78 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 833 060 Bayer-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 44,2 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2026 wird für den 24.02.2027 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.