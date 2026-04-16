Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
16.04.2026 10:43:48
Bayer-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 23 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb die nun zuständige Expertin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai. Sie rechnet mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent, getrieben vom Agrargeschäft.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:27 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 40,45 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 6,30 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 342 394 Bayer-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 9,3 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bayer am 12.05.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Bayer
|16.04.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
|30.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Bayer Buy
|UBS AG
