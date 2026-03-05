Bayer-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des vierten Quartals würden vom schwachen Ausblick auf 2026 überschattet, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 13:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 37,92 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 39,34 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 2 241 044 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 2,4 Prozent aufwärts. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bayer wird am 12.05.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.