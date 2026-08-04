Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Bewertung im Blick 04.08.2026 15:52:46

Bayer-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen

Bayer-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen

DZ BANK hat die Bayer-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Peter Spengler attestierte dem Chemie- und Pharmakonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine operative Stabilisierung sowie Fortschritte beim Schuldenabbau und den US-Rechtsrisiken. Er hob seine Gewinnschätzungen an und berücksichtigte in seinem Modell außerdem eine niedrigere Nettofinanzverschuldung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 15:36 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 48,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 966 869 Bayer-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 31,6 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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