Bayer Aktie

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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Kaufen-Einstufung 05.11.2026 16:28:48

Bayer-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Bayer-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Bayer-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine operative Stabilisierung, den Schuldenabbau und Fortschritte bei US-Rechtsrisiken. Prozesssiege stärkten die Rechtsposition, doch nach der Anhörung im September stehe die Zustimmung zu einem Glyphosat-Gruppenvergleich noch aus. Sein Modell spiegele nun eine verbesserte Ertragsperspektive wider.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 56,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 333 149 Bayer-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 52,5 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Bayer AG,360b / Shutterstock.com

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