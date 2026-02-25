Bayer-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 32 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Erholungsrally seit zwölf Monaten stünden die Aktien besonders im Fokus der Anleger, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend. Er zeigte nun mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung angesichts der Diskussionen um Glyphosat-Vergleich und der anstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts. In den kommenden Wochen erwartet Weston zunächst einmal einen vorläufigen Richterspruch des Missouri State Court zum Vergleich. Ende April folgen dann die Plädoyers für die Entscheidung des Supreme Courts im Durnell-Fall. Generell reduzierte Weston den Konglomeratsabschlag in seinem Bewertungsmodell, was zum höheren Kursziel führt.

Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 10:27 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 42,07 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 14,10 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 527 383 Bayer-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 13,7 Prozent nach oben. Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

