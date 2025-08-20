Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Auf Kurs
|
20.08.2025 20:40:43
Bayer-Aktie etwas tiefer: Fitch bestätigt Bayer-Bonität - BBB-Rating mit stabiler Prognose
Der Ausblick ist stabil. Fitch lobt auf der einen Seite die starke Marktposition, die Größenvorteile und die Diversifikation in den drei Life-Science-Sektoren. Auf der anderen Seite moniert die Agentur die hohen Schulden, die Rechtsrisiken und den temporär niedrigen Cashflow, welcher trotz der niedrigeren Dividendenzahlungen unter den niedrigeren EBITDA-Margen, hohen Restrukturierungskosten und Rechtskosten leide.
Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.
Via Tradegate zeigen sich die Papiere nachbörslich zeitweise minimale 0,14 Prozent im Minus bei 27,92 Euro.
DOW JONES
