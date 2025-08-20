Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Auf Kurs 20.08.2025 20:40:43

Bayer-Aktie etwas tiefer: Fitch bestätigt Bayer-Bonität - BBB-Rating mit stabiler Prognose

Bayer-Aktie etwas tiefer: Fitch bestätigt Bayer-Bonität - BBB-Rating mit stabiler Prognose

Fitch hat die Bonitätseinstufung von Bayer mit BBB bestätigt.

Der Ausblick ist stabil. Fitch lobt auf der einen Seite die starke Marktposition, die Größenvorteile und die Diversifikation in den drei Life-Science-Sektoren. Auf der anderen Seite moniert die Agentur die hohen Schulden, die Rechtsrisiken und den temporär niedrigen Cashflow, welcher trotz der niedrigeren Dividendenzahlungen unter den niedrigeren EBITDA-Margen, hohen Restrukturierungskosten und Rechtskosten leide.

Beim Ausblick wird davon ausgegangen, dass Bayer seine Herausforderungen innerhalb des Spielraums des aktuellen Ratings wird bewältigen können.

Via Tradegate zeigen sich die Papiere nachbörslich zeitweise minimale 0,14 Prozent im Minus bei 27,92 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Hold für Bayer-Aktie
Bayer einigt sich in den USA mit mehr als 200 PCB-Klägern - Aktienkurs legt zu
Bayer-Aktie wenig bewegt: Stärkung des Entwicklungsportfolios gegen Krebs

Bildquelle: Bayer AG,360b / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock

Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten