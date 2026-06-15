Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zulassung für die USA 15.06.2026 16:06:00

Bayer-Aktie fällt dennoch: US-Zulassung für neues MRT-Kontrastmittel

Bayer-Aktie fällt dennoch: US-Zulassung für neues MRT-Kontrastmittel

Bayer bekommt für sein niedrig-dosiertes MRT-Kontrastmittel Gadoquatrane eine Zulassung für die USA.

Die Gesundheitsbehörde FDA erlaubte den Einsatz zur Erkennung und Darstellung von Läsionen mit abnormaler Gefäßversorgung im zentralen Nervensystem sowie in Körperregionen außerhalb bei allen Patienten, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit. Das Kontrastmittel, des unter dem Namen Ambelvist vermarktet wird, kommt mit 60 Prozent weniger Gadolinium verglichen mit Standard-Kontrastmitteln aus.

Ambelvist ist seit März bereits in Japan zugelassen.

Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel am Montag zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 36,11 Euro.

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bayer meldet Fortschritt bei Hoffnungsträger Asundexian - Aktie dennoch tiefer
Bayer-Aktie zieht an: Berenberg erhöht Ziel
So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Taina Sohlman / Shutterstock.com,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten