Bayer-Aktie fester: Bayer investiert Milliarden in globale Pharma-Produktion

Wie der DAX -Konzern mitteilte, soll das Produktionsnetzwerk in den kommenden drei Jahren durch Investitionen von rund 2 Milliarden Euro in die Produktions- und Lieferkettenkapazitäten gestärkt werden. Das Geld soll laut Mitteilung in "neue Technologien, Automatisierung und Digitalisierung" fließen.

Ein wesentlicher Teil der Gelder soll in die die Erweiterung der Kapazitäten im Bereich der Biotechnologie und damit zur weiteren Stärkung der Produktion von Zell- und Gentherapien sowie für die Erweiterung des Produktionsstandortes in Berkeley, USA, verwendet werden, heißt es weiter.

Deutschland werde für das Unternehmen ein bedeutender strategischer Produktionsstandort bleiben, so Bayer. So soll das Supply Center in Berlin in ein Center of Excellence für Parenteralia und das Supply Center in Leverkusen in ein Center of Excellence für hormonfreie Tabletten umgewandelt werden. Das Center in Bergkamen soll zum Center of Excellence für Kontrastmittel und Hormonprodukte mit erweiterten Kapazitäten für Therapeutika werden. Auch in den Standort in Wuppertal sollen Investitionen fließen.

Für die Bayer-Aktie ging es via XETRA schlussendlich um 0,37 Prozent auf 62,10 Euro hoch.

