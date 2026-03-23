Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Medizinischer Fortschritt 23.03.2026 17:50:00

Bayer-Aktie fester: Gadolinium-reduziertes MRT-Mittel und Eylea-Zulassung

Bayer-Aktie fester: Gadolinium-reduziertes MRT-Mittel und Eylea-Zulassung

Das von Bayer entwickelte niedrig-dosierte MRT-Kontrastmittel Gadoquatrane bekommt seine weltweit erste Zulassung auf dem japanischen Markt.

Verglichen mit den derzeit auf dem japanischen Markt verfügbaren Optionen komme das Mittel von Bayer pro Untersuchung mit 60 Prozent weniger Gadolinium aus, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit, bei gleichzeitigem Erhalt der Bildqualität.

MRT-Kontrastmittel enthalten üblicherweise Gadolinium. Gadoquatrane wird in Japan unter dem Markennamen Ambelvist vertrieben werden.

Bayer bekommt für Eylea 8mg Japan-Zulassung für dritte Netzhautindikation

Bayer bekommt für sein Augenmedikament Eylea in der hochdosierten Version (8mg) nach der EU nun auch für Japan die Zulassung für eine dritte Indikation. Das zuständige Ministerium in Japan gab das Mittel auch zur Behandlung von Patienten mit einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Venenverschlusses frei, wie der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte.

Im Unterschied zu niedrigdosiertem Eylea (2mg) braucht es mit der 8mg-Variante in der Folgebehandlung weniger häufig eine Injektion in den Augapfel. 60 Prozent der Patienten mit dieser Krankheit kamen laut zulassungsrelevanter Studie auf ein Behandlungsintervall von vier Monaten und mehr.

Die Bayer-Aktie gewann im Handel auf XETRA letztlich 0,16 Prozent auf 38,45 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Overweight für Bayer-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Bayer-Aktie höher: Kursziel-Upgrade beflügelt Anlegerfantasie
Bayer-Aktie steigt: Finerenon punktet in Studie - UBS erhöht Kursziel

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
16.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
16.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.03.26 Bayer Buy UBS AG
11.03.26 Bayer Overweight Barclays Capital
09.03.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer AG (spons. ADRs) 9,45 -0,53% Bayer AG (spons. ADRs)
Bayer 37,88 -1,43% Bayer

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: Asiens Börsen höher
Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen