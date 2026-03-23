Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Medizinischer Fortschritt
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23.03.2026 17:50:00
Bayer-Aktie fester: Gadolinium-reduziertes MRT-Mittel und Eylea-Zulassung
MRT-Kontrastmittel enthalten üblicherweise Gadolinium. Gadoquatrane wird in Japan unter dem Markennamen Ambelvist vertrieben werden.
Bayer bekommt für Eylea 8mg Japan-Zulassung für dritte Netzhautindikation
Bayer bekommt für sein Augenmedikament Eylea in der hochdosierten Version (8mg) nach der EU nun auch für Japan die Zulassung für eine dritte Indikation. Das zuständige Ministerium in Japan gab das Mittel auch zur Behandlung von Patienten mit einer Visusbeeinträchtigung aufgrund eines Makulaödems infolge eines retinalen Venenverschlusses frei, wie der deutsche Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte.
Im Unterschied zu niedrigdosiertem Eylea (2mg) braucht es mit der 8mg-Variante in der Folgebehandlung weniger häufig eine Injektion in den Augapfel. 60 Prozent der Patienten mit dieser Krankheit kamen laut zulassungsrelevanter Studie auf ein Behandlungsintervall von vier Monaten und mehr.
Die Bayer-Aktie gewann im Handel auf XETRA letztlich 0,16 Prozent auf 38,45 Euro.
DOW JONES
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