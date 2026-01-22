Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Neues Sehvermögen 22.01.2026 16:12:40

Bayer-Aktie fester: Netzhaut-Zelltherapie erhält Rückenwind durch US-Gesndheitsbehörde

Bayer-Aktie fester: Netzhaut-Zelltherapie erhält Rückenwind durch US-Gesndheitsbehörde

Die US-Bayer-Tochter Bluerock hat für ihren Zelltherapie-Kandidaten OpCT-001 von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für seltene Erkrankungen bekommen.

Dadurch wird die Entwicklung einer Therapie für Retinitis pigmentosa gefördert, einer erblichen Netzhauterkrankung, die durch den Verlust von Photorezeptorzellen gekennzeichnet ist, wie Bayer mitteilte. OpCT-001 ziele darauf ab, das Sehvermögen Betroffener dadurch wiederherzustellen, dass degenerierte Zellen in der Netzhaut durch funktionale Zellen ersetzt werden.

Die Therapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen wird derzeit in einer klinischen Phase-1/2a-Studie untersucht.

Via XETRA klettert die Bayer-Aktie zeitweise um 3,43 Prozent auf 44,15 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bayer-Aktie steigt: Pharma-Pipeline auf Erfolgskurs

Bildquelle: Bayer,Lukassek / Shutterstock.com,Bayer AG,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten