Bayer-Aktie gibt ab: Fitch reduziert Bayer-Ausblick auf negativ
Die Änderung des Ausblicks spiegelt die Unsicherheit im Zusammenhang mit Bayers vorgeschlagenem Vergleich in Höhe von 7,25 Milliarden Dollar zur Beilegung aktueller und zukünftiger glyphosatbezogener Klagen wider, so die Bonitätswächter. Die Annahme des Vergleichs und ein positives Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA würden die Risiken durch Rechtsstreitigkeiten verringern, allerdings sehe man Unsicherheiten hinsichtlich der Umsetzung und des Zeitplans des Vergleichs, des Ausgangs des Urteils sowie der Finanzierung möglicher Auszahlungen.
Im XETRA-Handel schloss die Bayer-Aktie zeitweise 4,16 Prozent im Minus bei 43,68 Euro.
