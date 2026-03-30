Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Zulassung
|
30.03.2026 09:08:00
Bayer-Aktie höher: EU erweitert Zulassung für Milliarden-Medikament
Die EU-Kommission gab das Mittel mit dem Wirkstoff Finerenon zur Behandlung von Erwachsenen mit Herzinsuffizienz und einer linksventrikulären Auswurfleistung von mindestens 40 Prozent frei, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte. Die EU folgte damit der Ende Januar vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur ausgesprochenen Empfehlung.
Finerenon ist in mehr als 100 Ländern weltweit für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Bayer hat mit dem Medikament im vergangenen Jahr 829 Millionen Euro umgesetzt, es liegt damit auf Platz fünf der umsatzstärksten Arzneien des Unternehmens.Via Tradegate steht die Bayer-Aktie zeitweise 1,37 Prozent höher bei 38,24 Euro.
DJG/rio/uxd
DOW JONES
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