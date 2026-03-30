Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zulassung 30.03.2026 09:08:00

Bayer-Aktie höher: EU erweitert Zulassung für Milliarden-Medikament

Bayer-Aktie höher: EU erweitert Zulassung für Milliarden-Medikament

Bayer hat für seinen Hoffnungsträger Kerendia wie erwartet in der Europäischen Union die Zulassung für eine weitere Indikation bekommen.

Die EU-Kommission gab das Mittel mit dem Wirkstoff Finerenon zur Behandlung von Erwachsenen mit Herzinsuffizienz und einer linksventrikulären Auswurfleistung von mindestens 40 Prozent frei, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte. Die EU folgte damit der Ende Januar vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur ausgesprochenen Empfehlung.

Finerenon ist in mehr als 100 Ländern weltweit für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Bayer hat mit dem Medikament im vergangenen Jahr 829 Millionen Euro umgesetzt, es liegt damit auf Platz fünf der umsatzstärksten Arzneien des Unternehmens.

Via Tradegate steht die Bayer-Aktie zeitweise 1,37 Prozent höher bei 38,24 Euro.

DJG/rio/uxd

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bayer-Aktie höher: Kursziel-Upgrade beflügelt Anlegerfantasie
Bayer-Aktie fester: Gadolinium-reduziertes MRT-Mittel und Eylea-Zulassung
Bayer-Aktie unter Druck: Großaktionär steigt aus - Millionen Aktien im Fokus

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer AG (spons. ADRs) 9,55 2,14% Bayer AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX starten schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt eröffnen den Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen