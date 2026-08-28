Bayer Aktie

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WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

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Potenzieller Blockbuster 28.08.2026 11:06:00

Bayer-Aktie höher: Neuer Zulassungsantrag für Kerendia in Japan bei CKD-Patienten

Bayer-Aktie höher: Neuer Zulassungsantrag für Kerendia in Japan bei CKD-Patienten

Bayer hat in Japan eine Zulassung für seinen potenziellen Blockbuster Kerendia in nicht diabetisch bedingter chronischer Nierenerkrankung (CKD) beantragt.

Basis dafür seien positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie, wie der Pharmakonzern mitteilte. Der Wirkstoff Finerenon ist bislang in mehr als 100 Ländern weltweit zur Behandlung der CKD in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) zugelassen. Keine Zulassung gibt es bisher für die Behandlung von Patienten mit nicht-diabetischer CKD.

Die Bayer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,89 Prozent auf 48,91 Euro.

DJG/rio/cbr

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