Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Milliarden-Vergleich
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21.11.2026 09:14:00
Bayer-Aktie im Aufwind: Richter nennt Milliardenvergleich fair und angemessen
Der im Februar ausgehandelte Vergleich sieht Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen es um geltend gemachte Erkrankungen am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) geht. "Die finale Genehmigung des Gerichts ist ein entscheidender Meilenstein in der mehrgleisigen Strategie des Unternehmens, um sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen", betonte Bayer-Chef Bill Anderson am Freitag nach der Entscheidung.
Im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten Gericht der USA gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen.
Bayer hatte sich die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.
Für die Bayer-Aktie ging es im nachbörslichen Tradegate-Handel am Freitag in einem sehr schwachem Umfeld um 1,4 Prozent auf 55,20 Euro nach oben.
/so/DP/he
ST. LOUIS (dpa-AFX)
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