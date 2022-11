Bayer-Aktie im Minus: Berenberg reduziert Ziel für Bayer - EU-Zulassungsempfehlung für Eylea

Die Kennziffern des Pharma- und Agrarchemiekonzerns hätten nicht so stark überrascht, wie es der deutliche Kursrückgang hätte vermuten lassen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch schraubte er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 und 2024 leicht nach unten.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Bayer-Aktie zeitweise 1,28 Prozent schwächer bei 50,75 Euro.

Bayer erhält EU-Zulassungsempfehlung für Eylea bei Frühgeborenen-Retinopathie

Bayer hat für das Medikament Eylea die EU-Zulassungsempfehlung zur Behandlung der Frühgeborenen-Retinopathie erhalten. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use/CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur habe Eylea 40 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze empfohlen, teilte Bayer mit. Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission über die Indikationserweiterung werde in den nächsten Monaten erwartet.

Die Empfehlung basiert laut Bayer auf der Phase-III-Studie Firefleye und den Ergebnissen aus der Follow-up-Studie Firefleye next.

