Attralus 12.01.2026 14:06:45

Bayer-Aktie im Plus: Bayer erweitert Pharma-Sparte um spezialisiertes Diagnose-Verfahren

Bayer-Aktie im Plus: Bayer erweitert Pharma-Sparte um spezialisiertes Diagnose-Verfahren

Bayer erwirbt zwei noch nicht zugelassene molekulare Bildgebungs-Marker für die Diagnose der kardialen Amyloidose von dem US-Biopharmaunternehmen Attralus.

"Mit dieser strategischen Akquisition und der Integration neuartiger molekularer Tracer in unser Entwicklungsportfolio treiben wir die Innovationsstrategie von Bayer voran", sagte Pharma-Vorstand Stefan Oelrich. Die finanziellen Details des Zukaufs wurden nicht genannt.

Zum erworbenen Portfolio gehören AT-01, ein Marker für die Positronen-Emissions-Tomographie, der sich in der zulassungsrelevanten klinischen Phase 3 befindet und als Breakthrough Therapy in den USA geführt wird, sowie AT-05, ein Marker für die Einzelphotonen-Emissions-Computertomographie, der sich noch in der klinischen Phase 1 befindet.

Bei kardialen Amyloidosen lagern sich fehlgefaltete Proteine im Herzmuskel ab und führen zu Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen. Eine frühe Erkennung der Erkrankung ist entscheidend für die effektive Patientenversorgung.

Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,85 Prozent höher bei 39,21 Euro.

DJG/rio/sha

DOW JONES

