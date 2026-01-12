Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Attralus
|
12.01.2026 14:06:45
Bayer-Aktie im Plus: Bayer erweitert Pharma-Sparte um spezialisiertes Diagnose-Verfahren
"Mit dieser strategischen Akquisition und der Integration neuartiger molekularer Tracer in unser Entwicklungsportfolio treiben wir die Innovationsstrategie von Bayer voran", sagte Pharma-Vorstand Stefan Oelrich. Die finanziellen Details des Zukaufs wurden nicht genannt.
Zum erworbenen Portfolio gehören AT-01, ein Marker für die Positronen-Emissions-Tomographie, der sich in der zulassungsrelevanten klinischen Phase 3 befindet und als Breakthrough Therapy in den USA geführt wird, sowie AT-05, ein Marker für die Einzelphotonen-Emissions-Computertomographie, der sich noch in der klinischen Phase 1 befindet.
Bei kardialen Amyloidosen lagern sich fehlgefaltete Proteine im Herzmuskel ab und führen zu Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen. Eine frühe Erkennung der Erkrankung ist entscheidend für die effektive Patientenversorgung.Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,85 Prozent höher bei 39,21 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
