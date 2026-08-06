Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Milliarden-Deal 06.08.2026 10:59:00

Bayer-Aktie im Plus: Neuer Gerichtstermin für Glyphosat-Vergleich

Bayer-Aktie im Plus: Neuer Gerichtstermin für Glyphosat-Vergleich

Die bislang für den 19. August geplante gerichtliche Anhörung zur endgültigen Genehmigung des milliardenschweren Sammelvergleichs im Rechtsstreit um die mutmaßlich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Roundup von Bayer wird erneut verschoben.

Wie Bayer mitteilte, haben die US-Tochter Monsanto und die Anwälte der Klägerseite beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die Anhörung auf den 10. September oder auf einen späteren Termin zu verlegen.

Durch die Verschiebung um circa drei Wochen hätten die Parteien und der Verwalter des Programms mehr Zeit, Widerrufsanträge zum Austritt (Opt-out) einzelner Kläger zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court beim Verwalter eingegangen sind, so Bayer. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt-outs könne so im Vorfeld geklärt werden.

Im Februar hatte sich Bayer mit den großen Klägerkanzleien auf einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar geeinigt, der von dem Gericht in St. Louis auch bereits vorläufig gebilligt wurde. Nun steht die endgültige Genehmigung noch aus, damit der Vergleich auch umgesetzt werden kann. Die Frist für einen Opt-out aus dieser Vereinbarung ist unterdessen abgelaufen.

Die Bayer-Aktie steigt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 1,14 Prozent auf 49,78 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bayer-Aktie im Plus: Weitere Zulassung für Kerendia in China beantragt
Bayer-Aktie steigt: Goldman Sachs erhöht Kursziel
Deutsche Bank AG: Buy für Bayer-Aktie

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Gil C / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
05.08.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Bayer Buy UBS AG
05.08.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Bayer Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer AG (spons. ADRs) 12,40 0,81% Bayer AG (spons. ADRs)
Bayer 49,78 1,04% Bayer

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen