Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Milliarden-Deal
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06.08.2026 10:59:00
Bayer-Aktie im Plus: Neuer Gerichtstermin für Glyphosat-Vergleich
Durch die Verschiebung um circa drei Wochen hätten die Parteien und der Verwalter des Programms mehr Zeit, Widerrufsanträge zum Austritt (Opt-out) einzelner Kläger zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court beim Verwalter eingegangen sind, so Bayer. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt-outs könne so im Vorfeld geklärt werden.
Im Februar hatte sich Bayer mit den großen Klägerkanzleien auf einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar geeinigt, der von dem Gericht in St. Louis auch bereits vorläufig gebilligt wurde. Nun steht die endgültige Genehmigung noch aus, damit der Vergleich auch umgesetzt werden kann. Die Frist für einen Opt-out aus dieser Vereinbarung ist unterdessen abgelaufen.Die Bayer-Aktie steigt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 1,14 Prozent auf 49,78 Euro.
DOW JONES
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