Bayer-Aktie im Plus: Weitere Zulassung für Kerendia in China beantragt

A A

Bayer reicht für sein erfolgreiches Nierenmedikament Kerendia in China einen Zulassungsantrag für erwachsene Patienten mit nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung ein.

Basis dafür ist die im Frühjahr abgeschlossene Phase-3-Studie FIND-CKD, wie Bayer mitteilte. Via XETRA zieht die Bayer-Aktie zeitweise um 1,11 Prozent auf 48,22 Euro an. DOW JONES

Weitere Links:

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Gil C / Shutterstock,Taina Sohlman / Shutterstock.com,Bayer AG