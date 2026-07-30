Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

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Nierenmedikament 30.07.2026 11:38:00

Bayer-Aktie im Plus: Weitere Zulassung für Kerendia in China beantragt

Bayer-Aktie im Plus: Weitere Zulassung für Kerendia in China beantragt

Bayer reicht für sein erfolgreiches Nierenmedikament Kerendia in China einen Zulassungsantrag für erwachsene Patienten mit nicht-diabetischer chronischer Nierenerkrankung ein.

Basis dafür ist die im Frühjahr abgeschlossene Phase-3-Studie FIND-CKD, wie Bayer mitteilte.

Via XETRA zieht die Bayer-Aktie zeitweise um 1,11 Prozent auf 48,22 Euro an.

DOW JONES

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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Gil C / Shutterstock,Taina Sohlman / Shutterstock.com,Bayer AG

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