Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Nierenmedikament
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30.07.2026 11:38:00
Bayer-Aktie im Plus: Weitere Zulassung für Kerendia in China beantragt
Basis dafür ist die im Frühjahr abgeschlossene Phase-3-Studie FIND-CKD, wie Bayer mitteilte.
Via XETRA zieht die Bayer-Aktie zeitweise um 1,11 Prozent auf 48,22 Euro an.
DOW JONES
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