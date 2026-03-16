Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Kaufempfehlung
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16.03.2026 09:47:00
Bayer-Aktie in Grün: UBS sieht Chancenübergewicht und hebt Rating an
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 52 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Mit Blick auf die Lösung der Glyphosatprobleme sieht Analyst Matthew Weston inzwischen ein Chancen-Übergewicht, wie er am Sonntagabend schrieb. Zudem spreche die jüngste Kursschwäche für einen Kauf der Papiere der Leverkusener. Im Pharmabereich ist Weston optimistisch für die wichtigsten Wachstumstreiber.
Bayer-Papiere reagieren zeitweise mit einem Plus von 2,50 Prozent auf 39,60 Euro auf das Analystenlob.
/ag/la
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
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