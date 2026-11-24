Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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24.11.2026 16:16:39
Bayer-Aktie in Minus: Herz- und Nierenmedikament Kerendia verschwindet in Deutschland
Kerendia wird in vielen Ländern neben der Herzinsuffizienz auch zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung (CKD) in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) eingesetzt. Gemeinsam mit dem Krebsmittel Nubeqa ist es einer der größten Wachstumstreiber des Pharmageschäfts und zählt mittlerweile zu den 5 umsatzstärksten Medikamenten. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 wuchs der Umsatz um fast drei Viertel auf 977 Millionen Euro.
Aus Sicht von Bayer steht die deutsche Bewertung von Kerendia isoliert da. Etwa in Großbritannien, Schweden und Finnland lägen positive Bewertungen für die Herzinsuffizienz-Indikation vor.
Im XETRA-Handel verliert die Bayer-Aktie zeitweise 0,38 Prozent auf 52,78 Euro.
/mis/stk
BERLIN (dpa-AFX)
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