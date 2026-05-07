Bayer-Aktie in Rot: Bildgebungs-Marker erreicht primäre Endpunkte in Studie - China prüft Zulassung von Asundexian beschleunigt

Bayer hat mit einem kürzlich zugekauften Bildgebungs-Marker für die Diagnose der kardialen Amyloidose namens Iodine-124 Evuzamitide in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie die primären Endpunkte Sensitivität und Spezifität erreicht.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern teilte mit, er wolle jetzt die Daten sowie die Einreichung zur behördlichen Zulassung mit der US-Gesundheitsbehörde FDA und weiteren Behörden besprechen.

Der Marker hat von der FDA zuletzt den Breakthrough-Therapy-Status zuerkannt bekommen und erhielt zuvor bereits den Orphan-Drug-Status in den USA und der EU. Der Wirkstoff ist bislang nirgendwo zugelassen.

Die kardiale Amyloidose ist eine schwere, fortschreitende Herzerkrankung, bei der sich fehlgefalteter Proteine im Herzgewebe einlagern und den Herzmuskel versteifen. Bislang wird die seltene Erkrankung häufig nicht erkannt.

Bayer hatte dem US-Biopharmaunternehmen Attralus im Januar zwei Marker abgekauft. Der zweite befindet sich noch in der frühen klinischen Phase.

China prüft Zulassung von Bayer-Mittel Asundexian beschleunigt

Chinas Gesundheitsbehörde CDE wird den Zulassungsantrag für den Bayer-Medikamentenhoffnungsträger Asundexian zur Schlaganfallprävention beschleunigt prüfen. Das Priority-Review-Verfahren sei für Arzneimittelkandidaten vorgesehen, die einen hohen medizinischen Bedarf adressierten und im Falle einer Zulassung das Potenzial hätten, einen erheblichen klinischen Nutzen zu bieten, heißt es in der Mitteilung von Bayer Pharma.

In China zählen Schlaganfälle zu den häufigsten Ursachen für Todesfälle und Behinderungen. Die CDE hatte den Zulassungsantrag erst vor gut einer Woche angenommen. Asundexian hat bislang keine Zulassung, gilt aber als Blockbuster-Kandidat für einen Spitzenjahresumsatz in Milliardenhöhe.

Die Bayer-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,29 Prozent auf 37,63 Euro.

Dow Jones Newswires