Bayer-Aktie kaum bewegt: Bluerock künftig auch in Berlin präsent

Die Bayer-Tochter Bluerock Therapeutics eröffnet einen Standort in Berlin, um Zelltherapie-Studien künftig auch in Europa umsetzen zu können.

Schon in der zweiten Jahreshälfte soll eine globale nicht-interventionelle Studie für Parkinson-Patienten gestartet werden, teilte die Bayer AG mit, unter deren Dach das US-Biopharma-Unternehmen seit 2019 eigenständig operiert. Bis zum Jahresende werde ein multidisziplinäres Team am Bayer-Campus aufgebaut, das parallel zum Forschungsportfolio für Zelltherapien zur Behandlung verschiedenster Erkrankungen wachsen soll.

Bluerock arbeitet unter anderem an einem womöglich bahnbrechenden Therapieansatz für Parkinson, einer fortschreitenden Nervenkrankheit, an der weltweit mehr als 7,5 Millionen Menschen leiden. Mit der Implantation von Dopamin-Neuronen aus pluripotenten Stammzellen wollen die Forscher Parkinson nicht nur aufhalten, sondern ursächlich behandeln. Kürzlich wurde die Patientenrekrutierung für die klinische Phase-1-Studie in Nordamerika abgeschlossen.

Via XETRA stieg die Bayer-Aktie zeitweise um 0,27 Prozent auf 66,10 Euro. Letztlich ging es jedoch008 Prozent runter auf 65,87 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)