Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Alpha-Radiopharmazeutikum 27.02.2026 14:47:00

Bayer-Aktie kaum verändert: Pharmakonzern meldet positive Phase-III-Daten zu Xofigo-Kombination

Bayer-Aktie kaum verändert: Pharmakonzern meldet positive Phase-III-Daten zu Xofigo-Kombination

Bayer hat mit einer Kombinationstherapie seines Medikaments Xofigo einen klinischen Studienerfolg bei der Behandlung von Prostatakrebs erzielt.

Xofigo ist ein sogenanntes "Alpha-Radiopharmazeutikum" mit dem Wirkstoff Radium-223-dichlorid, das radioaktive Alphastrahlung abgibt und so gezielt gegen die Krebszellen in den Knochen wirkt. In einer Phase-III-Studie mit Patienten, die an metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) und Knochenmetastasen leiden, reduzierte das Prostatakrebsmedikament Enzalutamid in Kombination mit Xofigo das Sterberisiko im Vergleich zu einer Montherapie mit Enzalutamid allein um 24 Prozent, wie der Pharmakonzern mitteilte.

Die Studie habe sowohl für das radiologische progressionsfreie Überleben als auch für das Gesamtüberleben im Vergleich zu einer Enzalutamid-Monotherapie bei knochenmetastasiertem mCRPC eine statistisch signifikante Verbesserung gezeigt. Der Überlebensvorteil war über die meisten vordefinierten Subgruppen hinweg konsistent.

Radium-223-dichlorid ist unter dem Markennamen Xofigo in mehr als 50 Ländern zur Behandlung von Patienten mit mCRPC und symptomatischen Knochenmetastasen ohne bekannte viszerale Metastasierung zugelassen.

Auf XETRA fällt die Bayer-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 41,76 Euro zu.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bayer-Aktie vor Richtungsentscheidung: US-Vergleich trifft auf Trump-Dekret
Bayer-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral
Bayer-Aktie gibt nach: Bayer zieht gegen Johnson & Johnson vor Gericht

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock,Taina Sohlman / Shutterstock.com,Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten